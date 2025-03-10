В Астане из-за снегопада зафиксировали 100 ДТП за полдня, дороги из города закрыли

CentralAsia (KZ) - С утра в Астане зафиксировали около 100 ДТП, сообщает департамент полиции города.

Полицейские призвали всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, учитывать ухудшение видимости при выпадении осадков.

«При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях движения. Необходимо избегать резких манёвров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора-два раза», – посоветовали в ДП.

Дороги во всех направлениях из Астаны закрыли для движения. Жителей и гостей столицы просят воздержаться от загородных поездок.

Также автовладельцев призвали не оставлять транспортные средства на обочинах, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

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