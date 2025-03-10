Лукашенко сменил премьер-министра Беларуси

- Азия и мир, политика
- 16:16, 10 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Новым премьер-министром Беларуси назначен Александр Турчин. На этом посту он сменил Романа Головченко, который возглавит Нацбанк республики.
«Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).
Роман Головченко был послом Беларуси в ОАЭ (2013-2018 годах), а затем стал председателем Государственного военно-промышленного комитета республики. Должность премьер-министра он занял в июне 2020 года.
Александра Турчина в 2015 году назначили помощником президента Беларуси — главным инспектором по Гомельской области. В 2016-м он руководил аппаратом правительства, а спустя два года стал первым вице-премьером. В декабре 2019 года Турчин возглавил Минский облисполком.
Правительство Беларуси сложило полномочия после прошедших в стране 26 января президентских выборов. 3 марта Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в правительстве, при этом большинство министров сохранили свои посты.