Над поместьем Трампа во Флориде перехватили самолет

Поместье Дональда Трампа «Мар-а-Лаго»

CentralAsia (CA) - Истребители F-16 ВВС США перехватили гражданский самолет, обнаруженный в запретной для полетов зоне над поместьем президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в заявлении, опубликованном в X.

Инцидент произошел днем в воскресенье. Командование не сообщает деталей произошедшего и не говорит, что это был за самолет.

Это уже второй подобный инцидент за последние 48 часов. А всего с момента инаугурации президента Трампа, сообщает NORAD, случилось уже 20 подобных инцидентов.