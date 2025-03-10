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Над поместьем Трампа во Флориде перехватили самолет
Поместье Дональда Трампа «Мар-а-Лаго»
Поместье Дональда Трампа «Мар-а-Лаго»

CentralAsia (CA) -  Истребители F-16 ВВС США перехватили гражданский самолет, обнаруженный в запретной для полетов зоне над поместьем президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в заявлении, опубликованном в X.

Инцидент произошел днем в воскресенье. Командование не сообщает деталей произошедшего и не говорит, что это был за самолет.

Это уже второй подобный инцидент за последние 48 часов. А всего с момента инаугурации президента Трампа, сообщает NORAD, случилось уже 20 подобных инцидентов.

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