Над поместьем Трампа во Флориде перехватили самолет
- Азия и мир, общество
- 16:35, 10 марта 2025
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Поместье Дональда Трампа «Мар-а-Лаго»
CentralAsia (CA) - Истребители F-16 ВВС США перехватили гражданский самолет, обнаруженный в запретной для полетов зоне над поместьем президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в заявлении, опубликованном в X.
Инцидент произошел днем в воскресенье. Командование не сообщает деталей произошедшего и не говорит, что это был за самолет.
Это уже второй подобный инцидент за последние 48 часов. А всего с момента инаугурации президента Трампа, сообщает NORAD, случилось уже 20 подобных инцидентов.
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