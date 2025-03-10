США объявили о закрытии 83% программ USAID

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа окончательно закрывает 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщил в соцсети Х государственный секретарь Марко Рубио.

По его словам, отменены 5200 контрактов стоимостью десятки миллиардов долларов.

«После шестинедельного аудита мы официально отменяем 83% программ USAID. 5200 контрактов, которые сейчас отменены, потратили десятки миллиардов долларов способами, которые не служили (а в некоторых случаях даже вредили) основным национальным интересам Соединенных Штатов. По согласованию с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом», - сказано в публикации.

Президент США Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США. Из судебных документов стало известно, что администрации Трампа распорядилась остановить 90% выплат через USAID. Управление USAID перешло под контроль Госдепартамента США.

USAID появилось в 1961 году. В 2025 году его бюджет на помощь другим странам должен был составить 42,8 миллиарда долларов. Агентство, в частности, финансирует многие гуманитарные программы по всему миру.