Сирийские власти сообщили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

CentralAsia (CA) - Представитель Минобороны Сирии Хасан Абдельгани сообщил о стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус, где с прошлой недели проходили столкновения между силами безопасности и отрядами алавитов, передает SANA.

Правительственные силы завершили военную операцию и смогли «нейтрализовать ячейки остатков прежнего режима», заявил представитель военного ведомства.

«Мы объявляем об окончании военной операции, которая была начата для достижения ранее упомянутых целей. Государственные учреждения смогли возобновить свою работу и обеспечивать необходимые услуги нашему народу для возвращения жизни в нормальное русло и работы по установлению безопасности и стабильности»,— сказал Хасан Абдельгани в обращении.

По его словам, правительственные силы разработали план для устранения возможной угрозы со стороны сторонников Башара Асада.

На прошлой неделе в приморских районах Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад. Оно переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности. Против правительственных сил также выступают курды на севере страны и проживающие на юге друзы. По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), погибли более 1 тыс. человек. Сотни мирных жителей нашли убежище на российской военной базе Хмеймим.