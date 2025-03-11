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Евросоюз выделил 3 млн евро Таджикистану на строительство пограничных объектов

CentralAsia (TJ) -  Евросоюз выделил €3 млн на строительство объектов в Согдийской области в Таджикистане. Планируется построить, в частности, укрытия на случай стихийных бедствий.

Соответствующий меморандум подписали в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, своевременно оказывать помощь пострадавшему населению и даже предоставлять временное убежище потенциальным беженцам»,— говорится в заявлении.

Также планируется создать две спортивные площадки. Объекты будут построены в рамках проекта «Инициатива по укреплению стабильности в приграничных районах» по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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