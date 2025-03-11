Контейнеровоз с грузом цианистого натрия врезался в танкер с топливом под флагом США у берегов Британии, возник пожар

CentralAsia (CA) - Грузовое судно, на борту которого находились токсичные химикаты, столкнулось с танкером, перевозившим авиационное топливо, в Северном море у восточного побережья Британии. После столкновения оба судна загорелись, сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел около 10 утра в понедельник. Американский танкер Stena Immaculate, оператором которого является компания Crowley, стоял на якоре у побережья неподалеку от британского города Кингстон-апон-Халл и порта города Гримсби, когда к нему приблизился контейнеровоз Solong под португальским флагом.

На борту танкера находилось реактивное топливо Jet A-1, среди грузов на борту судна Solong были 15 контейнеров с цианидом натрия. Этот токсичный химикат опасен для жизни живых организмов, в том числе для рыбы, при нагревании он также может выделять опасный газ.

Как сообщается, часть топлива вылилась в море, однако пока неясно, попали ли туда токсичные вещества с грузового судна.

В понедельник вечером власти сообщали, что оба судна продолжали гореть.

Причина столкновения неизвестна. Ведется расследование, спасательная операция на месте завершена.

Авиационное топливо, которое перевозил танкер, принадлежало американскому правительству, а Crowley была его подрядчиком в программе снабжения армии США. В Великобритании находятся несколько баз американских ВВС.

В британской береговой охране сообщили, что 36 человек были спасены, а один доставлен в больницу. Также стало известно, что один из членов экипажа грузового судна Solong числится пропавшим.

По данным сервиса MarineTraffic, стоявший на якоре танкер Stena Immaculate прибыл из Греции, а судно Solong следовало из шотландского порта в Роттердам.

Один из членов экипажа танкера рассказал «Би-би-си», что контейнеровоз врезался в Stena Immaculate на скорости около 16 узлов, после чего находившиеся на борту бросились к спасательным шлюпкам.

На место происшествия были отправлены спасательный вертолет, а также находящиеся поблизости катера и суда, у которых есть техника для тушения пожаров.

Береговая охрана Великобритании сообщила, что оценивает, какие меры по борьбе с загрязнением могут потребоваться после происшествия.