Москва подверглась массированной атаке беспилотников, ПВО сбили 65 дронов
- Азия и мир, происшествия
- 10:15, 11 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Власти Москвы сообщают о массированной атаке десятков дронов.
«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще пять БПЛА», — написал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, всего было ликвидировано 65 беспилотников.
Обломками одного из сбитых беспилотников на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома, говорилось в одном из сообщений мэра.
Из-за атак беспилотников в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск рейсов.
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