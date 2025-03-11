Москва подверглась массированной атаке беспилотников, ПВО сбили 65 дронов

CentralAsia (CA) - Власти Москвы сообщают о массированной атаке десятков дронов.

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще пять БПЛА», — написал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, всего было ликвидировано 65 беспилотников.

Обломками одного из сбитых беспилотников на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома, говорилось в одном из сообщений мэра.

Из-за атак беспилотников в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск рейсов.