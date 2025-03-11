экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Москва подверглась массированной атаке беспилотников, ПВО сбили 65 дронов

CentralAsia (CA) -  Власти Москвы сообщают о массированной атаке десятков дронов.

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще пять БПЛА», — написал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, всего было ликвидировано 65 беспилотников.

Обломками одного из сбитых беспилотников на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома, говорилось в одном из сообщений мэра.

Из-за атак беспилотников в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск рейсов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com