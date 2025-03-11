экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над российскими регионами
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Средства ПВО за ночь сбили 337 БПЛА над российской территорией, сообщили в Минобороны РФ. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз наиболее массовый налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов.

В сводке Минобороны сообщается о следующих регионах и сбитых беспилотниках за эту ночь:

  • 126 БПЛА – над территорией Курской области,
  • 91 БПЛА — над Москвой и Подмосковьем,
  • 38 БПЛА – над территорией Бруянской области,
  • 25 БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • 22 БПЛА – над территорией Рязанской области,
  • 10 БПЛА – над территорией Калужской области,
  • 8 БПЛА – над территорией Липецкой области,
  • 8 БПЛА – над территорией Орловской области,
  • 6 БПЛА – над территорией Воронежской области,
  • 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.

На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. Погибший был сотрудником и двое пострадавших были сотрудниками компании «Мираторг». Один человек ранен в Липецкой области.

Также известно, что на Домодедовской улице в Москве повреждена кровля дома. Из-за атаки БПЛА утром прерывалось движение поездов через Домодедово. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com