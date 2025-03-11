Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над российскими регионами

- Азия и мир, происшествия
- 11:45, 11 марта 2025
- Просмотров: 3905
CentralAsia (CA) - Средства ПВО за ночь сбили 337 БПЛА над российской территорией, сообщили в Минобороны РФ. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз наиболее массовый налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов.
В сводке Минобороны сообщается о следующих регионах и сбитых беспилотниках за эту ночь:
- 126 БПЛА – над территорией Курской области,
- 91 БПЛА — над Москвой и Подмосковьем,
- 38 БПЛА – над территорией Бруянской области,
- 25 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 22 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- 10 БПЛА – над территорией Калужской области,
- 8 БПЛА – над территорией Липецкой области,
- 8 БПЛА – над территорией Орловской области,
- 6 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.
На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. Погибший был сотрудником и двое пострадавших были сотрудниками компании «Мираторг». Один человек ранен в Липецкой области.
Также известно, что на Домодедовской улице в Москве повреждена кровля дома. Из-за атаки БПЛА утром прерывалось движение поездов через Домодедово. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.