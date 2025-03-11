Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над российскими регионами

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CentralAsia (CA) - Средства ПВО за ночь сбили 337 БПЛА над российской территорией, сообщили в Минобороны РФ. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз наиболее массовый налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов.

В сводке Минобороны сообщается о следующих регионах и сбитых беспилотниках за эту ночь:

126 БПЛА – над территорией Курской области,

91 БПЛА — над Москвой и Подмосковьем,

38 БПЛА – над территорией Бруянской области,

25 БПЛА – над территорией Белгородской области,

22 БПЛА – над территорией Рязанской области,

10 БПЛА – над территорией Калужской области,

8 БПЛА – над территорией Липецкой области,

8 БПЛА – над территорией Орловской области,

6 БПЛА – над территорией Воронежской области,

3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.

На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. Погибший был сотрудником и двое пострадавших были сотрудниками компании «Мираторг». Один человек ранен в Липецкой области.

Также известно, что на Домодедовской улице в Москве повреждена кровля дома. Из-за атаки БПЛА утром прерывалось движение поездов через Домодедово. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.