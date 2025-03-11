Спецпредставитель Трампа может на днях встретиться с Путиным в Москве, - Bloomberg

Стив Уиткофф

CentralAsia (CA) - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

«Его поездка будет приурочена к встречам между украинскими чиновниками и госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем в Саудовской Аравии»,— говорится в публикации Bloomberg. Встреча делегаций США и Украины в Джидде запланирована на 11 марта.

О намерении Стива Уиткоффа посетить Москву также сообщает Reuters со ссылкой на человека, проинформированного о планах спецпосланника президента США. Агентство отмечает, что Уиткофф встречался с Владимиром Путиным в феврале и по итогу улетел в США вместе с американцем Марком Фогелем, который был приговорен в РФ к 14 годам по делу о наркотиках.

Корреспондент сайта Walla News и издания Axios Барак Равид, ориентируясь на расписание Уиткоффа, у которого на этой неделе запланированы визиты в Абу-Даби и Доху, написал в X, что встреча с Владимиром Путиным может пройти в четверг, 13 марта.

Представители властей РФ или США о возможном визите Уиткоффа в Москву не сообщали. Информация агентств официально не подтверждена.