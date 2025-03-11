В восьми регионах Казахстана есть высокие риски паводков, – Минэкологии

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В восьми регионах Казахстана есть высокие риски паводков, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев во вторник в ходе заседания правительства. Тепло в марте и в апреле вместе с обильными осадками повышают вероятность подтоплений.

По словам Нысанбаева, 71% территории Казахстана покрыт снегом, что на 15% меньше, чем неделю назад. Таяние снега началось в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

«В случае повышения температуры и сильных осадков в виде дождей в марте по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков», - отметил министр.

В центральной, северной и восточной частях страны в марте ожидается более двух месячных норм осадков.

В целом март и апрель ожидаются теплее, чем обычно, и «будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков».

«Регионы с высоким риском (паводка) - Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай. Регионы со средними рисками – Алматинская, Жетысу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области. Регионы с низкими рисками – Павлодарская, Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области», - перечислил глава Минэкологии.

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