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В Саудовской Аравии начались переговоры Украины и США
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Саудовской Аравии в городе Джидда начались переговоры украинской и американской делегаций. Об этом сообщает МИД Украины.

Украину на переговорах представляют глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса президента Павел Палиса.

В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц.

В Саудовской Аравии также находится президент Украины Владимир Зеленский, но, как утверждается, в переговорах он участвовать не будет.

Перед встречей в Джидде Рубио говорил, что эти переговоры будут иметь «ключевое значение» для возобновления американской военной помощи Киеву. Он также отметил, что США до сих пор рассчитывают на заключение сделки по природным ресурсам, однако не факт, что она будет согласована на встрече в Саудовской Аравии.

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