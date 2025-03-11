В Казахстане не обнаружили негативного влияния перевода времени на население

CentralAsia (KZ) - Исследование, инициированное правительством Казахстана, не выявило негативного влияния перехода на единый часовой пояс на граждан. Об этом заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев, передает Vласть.kz.

«Результаты, основанные на данных, показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения», — отметил Шаккалиев.

В исследовании участвовали эксперты из НИИ в области медицины, нейронаук, биофизики, генетики, астрофизики и физиологии, а также депутаты местных маслихатов. Они выясняли, какое воздействие единый часовой пояс оказывает на здоровье граждан, а также провели мониторинг потребления энергии и производительности труда.

«Была утверждена методология исследования, направленная на оценку воздействия изменения часового пояса на здоровье населения, потребление энергии, трудовую эффективность, успеваемость школьников, изменения в дорожном движении и другие аспекты, с использованием более 40 метрик и показателей», — уточнил министр.

При обсуждении результатов исследования в Мажилисе депутаты поддержали инициативу скорректировать рабочие графики по примеру Восточно-Казахстанской области (в нескольких ее районах рабочий день теперь начинается в 8 утра и заканчивается в 17.30). «Эти меры направлены на улучшение баланса между профессиональной и личной жизнью, а также на создание более комфортных условий для граждан», — отметил глава Минторговли.

Казахстан с 1 марта прошлого года официально перешел на единое время. До этого в стране было два часовых пояса, из которых власти оставили только один — UTC+5, хотя бо́льшая часть территории находилась в соседней временной зоне. Объяснялось это заботой о населении, однако многие казахстанцы остались недовольны нововведением. Они собрали десятки тысяч подписей под петицией об отмене этого решения, подавали в суд на правительство, но безрезультатно.

Казахстанский премьер Олжас Бектенов в декабре заявил, что решение о введении в стране единого часового пояса «было принято на основе глубоких научных исследований», и что оно окажет положительное влияние на здоровье и благополучие граждан.

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