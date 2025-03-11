Армия России отбила у ВСУ 12 населенных пунктов в Курской области, - Минобороны РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск «Север» в Курской области были отбиты у ВСУ 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

По данным ведомства, всего было освобождено более 100 кв км территории региона.

Армия России, согласно сводке ведомства, нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. Также российская армия уничтожила 11 пунктов управления БПЛА, 2 склада боеприпасов, 2 танка и ряд других вооружений. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны РФ сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.