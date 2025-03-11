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Уходящий премьер Канады Трюдо, покидая парламент, забрал с собой кресло и показал язык

CentralAsia (CA) -  Джастин Трюдо, возглавлявший правительство Канады с 2015 года, встретился с Марком Карни — новым лидером Либеральной партии и следующим премьер-министром страны.

Встреча прошла 10 марта на Парламентском холме в Оттаве. После нее Карни сообщил журналистам, что переход власти, как ожидается, будет «плавным» и «быстрым».

Трюдо, покидая Палату общин (парламент), унес с собой кресло и показал язык на камеру. Этот момент запечатлел фотограф агентства Reuters Карлос Осорио.

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