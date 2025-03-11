Число погибших в результате атаки дронов на Подмосковье выросло до трех

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате атаки украинских дронов на Московскую область РФ выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева. Ранее сообщалось о двух погибших и 18 раненых.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли», — написала она в телеграм-канале.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что все трое погибших работали в «Мираторге».

Масштабная атака беспилотников на Россию произошла сегодня, 11 января, утром. По данным Минобороны РФ, всего было сбито или нейтрализовано 337 украинских БПЛА. Больше всего дронов поразили над Курской областью (126) и Подмосковьем (91). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбиты 74 боевых БПЛА. Обломки упали на парковку дистрибьюторского центра «Мираторга» в селе Ям близ подмосковного Домодедово.