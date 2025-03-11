В Таджикистане вступают в силу повышенные ставки налога на транспорт

CentralAsia (TJ) - С 12 марта текущего года в Таджикистане вступает в силу закон, согласно которому повышаются ставки налога на транспорт. В среднем показатель увеличится на 59%, передает «Азия-Плюс».

Издание отмечает, что нововведение не затронет мотоциклы, мотороллеры и водный транспорт. При этом сохраняется система, при которой расчет производится за одну лошадиную силу. Данный налог, как и прежде, уплачивается раз в год.

Фискальное бремя для владельцев легковых автомобилей зависит от мощности двигателя. Так, для машин с мотором:

до 250 л.с. налог возрастет с 5,63 ($0,5) до 9 сомони ($0,8);

от 250 до 300 л.с. — с 7,5 ($0,7) до 11,25 сомони ($1);

от 300 до 350 л.с. — с 9 ($0,8) до 11,25 сомони ($1);

от 350 л.с. и выше — с 11,25 ($1) до 15 сомони ($1,4).

За автобусы любой вместимостью и грузовики, способные перевозить до 40 тонн, взнос составит 11,25 сомони ($1) за лошадиную силу. Владельцы большегрузов и фур будут вынуждены платить по ставке 15 сомони ($1,4) за л.с.

Вдвое повысились налоги для тракторов и локомотивов, используемых на железной дороге — до 3 ($0,27) и 1,5 сомони ($0,13) соответственно.

Отмечается, что в текущем году это уже второе повышение налога на транспорт. С 1 января он увеличился на 4,2% из-за роста размера показателей для расчетов.

«Азия-Плюс» напоминает, что в соответствии с Налоговым кодексом Таджикистана от уплаты налога на транспорт освобождены:

тракторы, зерноуборочные, хлопкоуборочные и специальные комбайны, используемые в сельском хозяйстве;

автобусы и троллейбусы, используемые предприятиями автотранспорта общего пользования для перевозки пассажиров;

специализированные медицинские транспортные средства;

поставленные на учет специальные военные транспортные средства и специальная военная техника;

один легковой автомобиль, принадлежащий инвалиду группу I или II;

промышленный железнодорожный транспорт (за исключением локомотивов);

транспортные средства субъектов сферы футбола Таджикистана;

один легковой автомобиль, являющийся собственностью Героя Советского Союза, Героя Соцтруда, Героя Таджикистана, обладателя ордена «Ситораи Президенти Точикистон», ордена «Зарринточ», ордена «Исмоили Сомони», а также участника Великой отечественной войны, приравненных к нему лиц, участника других военных операций по защите СССР, воина-интернационалиста, участника ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения