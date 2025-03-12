30-дневное прекращение огня. «Мяч на стороне России». Чем закончились переговоры США и Украины в Саудовской Аравии?

CentralAsia (CA) - Переговоры Вашингтона и Киева в Джидде длились более восьми часов.

С украинской стороны во встрече принимали участие глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. На фотографиях был замечен и заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палис.

Со стороны США во встрече участвовали госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Они оба уже участвовали в переговорах с Россией в Эр-Рияде. На переговорах в Джидде также должен был присутствовать спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, однако на опубликованных фотографиях его не было.

Как сообщает «Би-би-си», по итогам переговоров США и Украина выпустили совместное заявление, в котором сказано, что Киев готов «принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон», при условии принятия и одновременного выполнения этого требования со стороны России.

США, в свою очередь, пообещали донести до российского руководства, что взаимность со стороны России является «ключом к достижению мира».

В заявлении также отмечается, что Вашингтон «немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности».

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил, что теперь «мяч на стороне России». Если Россия скажет «нет» предложению о прекращении огня, то тогда «мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира», подчеркнул Рубио.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что теперь США «должны убедить Россию сделать это». Тишина «заработает» только в тот момент, когда согласится Россия, уточнил он.

Говоря о сроках, когда Москве передадут итоги переговоров в Джидде, Рубио сказал, что американская сторона надеется сделать это «как можно скорее». Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что встреча представителей США с Россией состоится позже во вторник или в среду (где она пройдет и с чьим участием, он не уточнил).

Президент США также заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным, но, по его словам, «для танго нужны двое». При этом Трамп заявил, что его разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе.

Трамп также сказал, что снова пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Из совместного заявления двух стран также следует, что Вашингтон и Киев договорились как можно скорее заключить «всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины».

Помимо этого, во время встречи делегации обсуждали важность гуманитарных усилий как части мирного процесса во время режима прекращения огня — в том числе обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных детей.

Украина также подчеркнула значимость участия Европы в переговорном процессе, говорится в заявлении.

Переговоры в Саудовской Аравии стали первой официальной встречей Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в конце февраля. С тех пор Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине и обмен разведданными.