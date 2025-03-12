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Конституционный суд Румынии окончательно отказал Кэлину Джорджеску в участии в президентских выборах
Кэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску
Предыстория: ЦИК Румынии не допустила оппозиционера Джорджеску к участию в выборах, в Бухаресте вспыхнули протесты

CentralAsia (CA) -  Конституционный суд Румынии отказал кандидату Кэлину Джеорджеску, которого называют «пророссийским», в допуске к участию в президентских выборах, сообщает Digi24.

Джеорджеску оспаривал в Конституционном суде решение Центральной избирательной комиссии, отказавшей ему ранее в регистрации. Решение в суде было принято единогласно, пишет Digi24.

После оглашения вердикта суда сторонники Джеорджеску начали скандировать лозунги, требуя допустить его до выборов. У здании суда был усиленный полицейский наряд.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября 2024 года. В нем победил Джеорджеску, получивший чуть менее 23% голосов. Однако в декабре Конституционный суд аннулировал результаты голосования из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс через TikTok, где Джорджеску вел свою предвыборную кампанию. У него около 520 тыс. подписчиков. Россия отрицала вмешательство в избирательную кампанию в Румынии.

Против него были выдвинуты обвинения в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, а также в создании или поддержке фашистской организации.

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