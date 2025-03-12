На выборах в Гренландии лидирует партия, стремящаяся к независимости, на фоне интереса Трампа к острову, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Гренландская партия, стремящаяся к скорейшему разрыву с Данией, может получить значительный импульс, согласно предварительным подсчетам голосов на парламентских выборах, которые были омрачены планами Дональда Трампа по захвату арктического острова, сообщает Bloomberg.

Популистская партия Налерака получила около 36% поддержки после подсчета около 1000 голосов на выборах во вторник, по сравнению с 12% четыре года назад. Подсчитанные бюллетени составили примерно 2,5% от числа имеющих право голоса, и окончательные результаты могут еще сильно измениться, поскольку голоса из крупных городов, включая столицу Нуук, поступят позже.

Новый парламент из 31 члена будет иметь решающее значение в определении пути Гренландии к становлению своей собственной нацией и того, к каким странам она может присоединиться, когда это произойдет. Выборы состоялись всего через неделю после того, как президент США в своей речи в Конгрессе подтвердил свой интерес к крупнейшему острову в мире, выразив уверенность в том, что он сможет взять его под контроль.

Левая партия премьер-министра Муте Б. Эгеде «Инуит Атакатыгиит» и партнер по правительственной коалиции « Сиумут »получили в общей сложности около 35% голосов, согласно предварительным данным, по сравнению с примерно 66% четырьмя годами ранее.

Хотя обе партии дистанцировались от достижений Трампа, они все еще вели кампанию за усиление независимости от Дании. Ранее в этом году Эгеде призвал Гренландию снять «оковы колониальной эпохи». Социал-демократическая партия «Сиумут» заявила, что хочет начать переговоры о независимости с Данией в предстоящем избирательном сроке.

День выборов в цифрах

На многих избирательных участках была зафиксирована более высокая явка, чем на предыдущих выборах, сообщают местные СМИ. За пределами места голосования в Нууке политические партии проводили небольшие митинги, раздавая торты и товары прохожим на солнце.

Нильс Кронхольм, 48-летний работник государственного сектора, проживающий в столице, рассказал, что планировал проголосовать вечером, чтобы избежать очередей, но все равно столкнулся с огромным скоплением людей, когда прибыл на избирательный участок примерно за час до закрытия.

«Я думаю, что явка избирателей на этих выборах будет высокой», — сказал он после голосования. «Были внешние голоса, которые заставляли людей хотеть отдать свой голос. Голосование должно быть само собой разумеющимся, но я думаю, что на этот раз Трампу удалось поднять людей с дивана».

Замечания Трампа подстегнули переговоры о независимости Гренландии, заставив кандидатов, которые все выступают за возможное отделение от Дании, изложить видение того, как может выглядеть суверенитет и когда он может произойти. Многие местные эксперты говорят, что независимость может укрепить позиции Трампа, поскольку она облегчит влияние на Гренландию.

Это происходит на фоне роста геополитического значения Гренландии. Расположенный на самом севере между США и Европой, остров является домом для американской военной базы, которая следит за космосом и обнаруживает ракетные угрозы, и он содержит большие запасы критически важных минералов, используемых в электронных устройствах, которые становятся более доступными по мере таяния его огромных полярных ледяных щитов. Также ожидается, что в ближайшие десятилетия он станет ключевой частью мировых судоходных путей.

Ожидается, что партия, получившая наибольшую поддержку, начнет коалиционные переговоры для формирования правящего большинства в ближайшие дни. Эгеде заявил во время своей кампании, что будет стремиться к широкой коалиции.