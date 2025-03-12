В Пакистане боевики напали на поезд и захватили более 400 человек в заложники

CentralAsia (CA) - Боевики «Армии освобождения Белуджистана» (BLA) захватили в заложники около 400 пассажиров поезда Jaffar Express в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию и представителей оператора железной дороги. CNN сообщает о 450 пассажирах.

Поезд был предварительно обстрелян, машинист ранен. Боевики утверждают, что среди заложников есть сотрудники сил безопасности. Группировка угрожает убить заложников, если пакистанские силовики начнут операцию по их освобождению. BLA требует освободить заключенных-белуджей в течение 48 часов.

«Любое военное вторжение встретит столь же решительный ответ. На данный момент погибли шесть военнослужащих, а сотни пассажиров остаются под стражей BLA. «Армия освобождения Белуджистана» берет на себя полную ответственность за эту операцию», — сказано в сообщении боевиков. Позже CNN сообщил, что число погибших возросло до 10.

В заявлении боевиков, которое приводит AFP, говорится, что группировка подорвала железнодорожные пути и «контролирует поезд в отдаленном районе Сиби» (город в Белуджистане).

К вечеру вторника 104 заложника были освобождены силами безопасности, сообщили источники в службе безопасности CNN. Среди освобожденных было 58 мужчин, 31 женщина и 15 детей. Раненые пассажиры были доставлены в больницу, а работа по спасению оставшихся заложников все еще продолжается.

Главный министр Белуджистана Мир Сарфраз Бугти заявил во вторник вечером, что операции будут продолжаться «до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист». Во вторник вечером источники в силах безопасности сообщили CNN, что 16 боевиков были убиты, а многие получили ранения.

Белуджистан — одна из крупнейших и беднейших провинций Пакистана. В провинции несколько десятков лет действуют сепаратистские группировки белуджей — разделенного народа иранской группы. «Армия освобождения Белуджистана» была создана в 2000 году. За устроенные ее членами нападения признана террористической в Пакистане, США, Великобритании, Евросоюзе и КНР.