В Ташкенте ощущалось небольшое землетрясение

CentralAsia (UZ) - В среду в 6:16 в Ташкенте ощущалось землетрясение. Жители сообщают о вертикальном толчке, что может говорить о близком расположении эпицентра.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщил, что эпицентр находился на территории Ташкентского района в 19 км в северо-западном направлении от столицы.

Магнитуда в эпицентре составила 3,6. Глубина очага — 10 км.

Сила подземных толчков в районе эпицентра составила 3 балла, в Ташкенте в зависимости от района, почвенных особенностей, конструкции дома и этажа — 2−3 балла.