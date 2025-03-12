экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Землетрясение произошло на юге Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане утром в 06:15 произошло землетрясение. Об это сообщает Сеть сейсмических станций национального института сейсмологии МЧС РК.

Эпицентр землетрясения находился в 684 километрах от Алматы. В 14 километрах от села Достык Келесского района Туркестанской области, на территории Узбекистана.

Толчки ощущались в селе Абай Келесского района и городе Сарыагаш Сарыагашского района, где расчётная интенсивность составила три балла.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com