Землетрясение произошло на юге Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Казахстане утром в 06:15 произошло землетрясение. Об это сообщает Сеть сейсмических станций национального института сейсмологии МЧС РК.

Эпицентр землетрясения находился в 684 километрах от Алматы. В 14 километрах от села Достык Келесского района Туркестанской области, на территории Узбекистана.

Толчки ощущались в селе Абай Келесского района и городе Сарыагаш Сарыагашского района, где расчётная интенсивность составила три балла.

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