Астрономы обнаружили 128 новых спутников на орбите Сатурна

CentralAsia (CA) - Сатурн укрепил своё лидерство среди планет по количеству спутников – астрономы обнаружили 128 новых объектов, увеличив их общее число до 274. Теперь у Сатурна спутников почти вдвое больше, чем у всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых, сообщает The Guardian.

До недавнего времени первенство удерживал Юпитер, у которого на 5 февраля 2024 года подтвердили 95 спутников. Однако команда исследователей, ранее обнаружившая 62 спутника Сатурна с помощью телескопа Canada France Hawaii, провела дополнительные наблюдения и зафиксировала новые объекты.

«Мы нашли ещё 128 спутников. Исходя из наших прогнозов, Юпитер вряд ли когда-либо сможет догнать Сатурн», – рассказал ведущий автор исследования доктор Эдвард Эштон.

Международный астрономический союз официально признал все новые спутники. Пока они обозначены буквенно-числовыми кодами, но позже получат имена в честь галльских, скандинавских и канадско-индейских богов – такова традиция для спутников Сатурна.

Спутники обнаружили с помощью метода «сдвига и наложения». Астрономы сделали серию снимков, отслеживая движение объекта по небу, а затем наложили изображения друг на друга, чтобы повысить их яркость и различимость. Все 128 новых спутников являются «нерегулярными» – они имеют вытянутые орбиты и неправильную форму, напоминающую картофелину. Размеры объектов составляют всего несколько километров, что затрудняло их обнаружение.

Учёные считают, что эти спутники могли образоваться в результате столкновений более крупных объектов за последние 100 млн лет. Они сгруппированы по орбитам, что указывает на их общий источник.

«Скорее всего, это фрагменты более крупных спутников, которые разрушились из-за столкновений с кометами или другими спутниками Сатурна», – объяснил профессор Бретт Глэдман из Университета Британской Колумбии.

Изучение спутников Сатурна вероятно поможет понять, как формировалась Солнечная система в её ранние годы, когда планеты меняли орбиты, а столкновения с кометами и астероидами были обычным явлением. Также это исследование может дать ключ к разгадке происхождения колец Сатурна – согласно одной из гипотез, они появились после разрушения спутника, который разорвало мощной гравитацией планеты.