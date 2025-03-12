Из захваченного боевиками поезда в Пакистане освободили 155 заложников

CentralAsia (CA) - Силы безопасности Пакистана освободили как минимум 155 пассажиров поезда в юго-западной провинции Белуджистан, передает телеканал Geo TV. Всего в поезде находилось около 450 пассажиров. Ранее сообщалось об освобождении 104 человек.

Их захватили в заложники боевики сепаратистской группировки «Армия освобождения Белуджистана». На данный момент пакистанские силовики ликвидировали 27 боевиков.

Уточняется, что спасательная операция еще не завершена. На место происшествия направлен поезд с гуманитарной помощью. Часть спасенных заложников госпитализированы. Около десяти заложников были убиты боевиками.

О захвате поезда в Белуджистане стало известно во вторник, 11 марта. В заявлении боевиков, которое приводит AFP, сказано, что группировка подорвала железнодорожные пути и стала «контролировать поезд в отдаленном районе Сиби» (город в Белуджистане).

Белуджистан является одной из крупнейших и беднейших провинций Пакистана. Там несколько десятков лет действуют сепаратистские группировки белуджей — разделенного народа иранской группы. В 2000 году была создана «Армия освобождения Белуджистана». За устроенные нападения признана террористической в Пакистане, США, Великобритании, Евросоюзе и КНР.