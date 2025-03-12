экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Из захваченного боевиками поезда в Пакистане освободили 155 заложников
Предыстория: В Пакистане боевики напали на поезд и захватили более 400 человек в заложники

CentralAsia (CA) -  Силы безопасности Пакистана освободили как минимум 155 пассажиров поезда в юго-западной провинции Белуджистан, передает телеканал Geo TV. Всего в поезде находилось около 450 пассажиров. Ранее сообщалось об освобождении 104 человек.

Их захватили в заложники боевики сепаратистской группировки «Армия освобождения Белуджистана». На данный момент пакистанские силовики ликвидировали 27 боевиков.

Уточняется, что спасательная операция еще не завершена. На место происшествия направлен поезд с гуманитарной помощью. Часть спасенных заложников госпитализированы. Около десяти заложников были убиты боевиками.

О захвате поезда в Белуджистане стало известно во вторник, 11 марта. В заявлении боевиков, которое приводит AFP, сказано, что группировка подорвала железнодорожные пути и стала «контролировать поезд в отдаленном районе Сиби» (город в Белуджистане).

Белуджистан является одной из крупнейших и беднейших провинций Пакистана. Там несколько десятков лет действуют сепаратистские группировки белуджей — разделенного народа иранской группы. В 2000 году была создана «Армия освобождения Белуджистана». За устроенные нападения признана террористической в Пакистане, США, Великобритании, Евросоюзе и КНР.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com