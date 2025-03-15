Ученые обнаружили, что неандертальцы и Homo sapiens активно обменивались технологиями, образом жизни и погребальными обычаями

Иллюстрация, изображающая совместное использование технологий и поведения Homo sapiens и неандертальца

CentralAsia (CA) - Первое в истории опубликованное исследование пещеры Тиншемет в центральной части Израиля показывает, что неандертальцы и Homo sapiens в середине среднего палеолита в Леванте не только сосуществовали, но и активно взаимодействовали, обмениваясь технологиями, образом жизни и погребальными обычаями.

В пещере, отличающейся богатством археологических и антропологических находок, обнаружено несколько человеческих захоронений — первые захоронения эпохи среднего палеолита, обнаруженные за последние пятьдесят лет. Это исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, является первой публикацией о пещере Тиншемет и представляет доказательства того, что неандертальцы и Homo sapiens в этом регионе не только сосуществовали, но и разделяли аспекты повседневной жизни, технологии и погребальные обычаи. Эти находки подчеркивают сложность их взаимодействия и намекают на более тесную взаимосвязь, чем предполагалось ранее.

Раскопки пещеры Тиншемет ведутся с 2017 года. Основная цель исследовательской группы - определить характер взаимоотношений Homo sapiens и неандертальцев в середине среднего палеолита в Леванте.

Вскрытый участок археологических отложений, датируемых 110 тысячами лет назад, в пещере Тиншемет:

Объединив данные из четырех ключевых областей — производство каменных орудий, стратегии охоты, символическое поведение и социальная сложность, - авторы исследования утверждают, что различные человеческие группы, включая неандертальцев, преднеандертальцев и Homo sapiens, вступали в значимое взаимодействие. Эти обмены способствовали передаче знаний и привели к постепенной культурной гомогенизации популяций. Исследование показывает, что эти взаимодействия способствовали усложнению общества и появлению поведенческих инноваций. Например, около 110 тыс. лет назад в Израиле впервые в мире стали появляться официальные погребальные обычаи, что, вероятно, стало результатом усиления социальных взаимодействий. Поразительным открытием в пещере Тиншемет является широкое использование минеральных пигментов, особенно охры, которые могли использоваться для украшения тела. Такая практика могла служить для определения социальной идентичности и различий между группами.

Скопление человеческих захоронений в пещере Тиншемет поднимает интригующие вопросы о ее роли в обществе МП. Могло ли это место функционировать как специализированное захоронение или даже кладбище? Если это так, то это предполагает наличие общих ритуалов и сильных общинных связей. Нахождение в погребальных ямах значительных артефактов, таких как каменные орудия, кости животных и куски охры, может также указывать на ранние верования в загробную жизнь. Профессор Зайднер описывает Израиль как «плавильный котел», где различные человеческие группы встречались, взаимодействовали и развивались вместе. Ученые отмечают, что связи между людьми и взаимодействие популяций были основополагающими факторами в развитии культурных и технологических инноваций на протяжении всей истории.

Находки в пещере Тиншемет позволяют взглянуть на социальные структуры, символическое поведение и повседневную жизнь ранних человеческих групп. Они свидетельствуют о периоде глубоких демографических и культурных преобразований, проливая новый свет на сложную сеть взаимодействий, формировавших мир наших предков. По мере продолжения раскопок пещера Тиншемет обещает дать еще более глубокое представление о происхождении человеческого общества.

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