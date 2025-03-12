Еврокомиссар по международному партнерству совершит турне по Центральной Азии

Йозеф Сикела

CentralAsia (UZ) - Комиссар Европейского союза по международному партнерству Йозеф Сикела в период с 12 по 18 марта посетит пять постсоветских республик Центральной Азии. Цель поездки — расширение масштабов инвестиционной стратегии Global Gateway, направленной на создание новых рабочих мест и устойчивый рост экономики, говорится на сайте Делегации ЕС в Узбекистане.

Еврокомиссар начнет турне по региону с Туркменистана, где встретится с членами правительства страны, а также с представителями частного бизнеса. В планах также визит Сикелы в порт Туркменбаши, являющийся стратегическим пунктом для развития Транскаспийского транспортного коридора.

Далее политик отправится в Казахстан. Здесь он примет участие в церемонии подписания двусторонних и региональных соглашений в области транспорта и критически важных сырьевых ресурсов. Представитель ЕС также пообщается с предпринимателями.

В Таджикистане комиссар подпишет договоры о реализации ряда проектов, затрагивающих переход республики на «зеленую» энергетику, а также локальную цепочку создания стоимости хлопка. Кроме того, Сикела совершит поездку на Рогунскую ГЭС.

С властями Кыргызстана политик обсудит совместные инициативы в сфере водоснабжения, энергетики, транспорта и развития человеческого потенциала. Будет проведен диалог об инвестиционном сотрудничестве страны с финансовыми институтами: Всемирным банком, Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Ожидается, что одной из тем станет вопрос поддержки строительства ГЭС «Камбарата-1».

Завершится региональное турне Еврокомиссара в Узбекистане. В рамках данной поездки запланирован визит на Алмалыкский горно-металлургический комбинат, встреча с местными и европейскими бизнесменами, а также подписание проектов в области цифровой связи.

«Центральная Азия является важным партнером для Европейского союза, и наше сотрудничество предлагает большой потенциал для будущего. Текущие глобальные вызовы, как никогда ранее, подчеркивают необходимость прочных партнерских отношений, и это именно то, что я стремлюсь укрепить во время своей миссии», — заявил Сикела.

Global Gateway — это стратегия ЕС по сокращению мирового инвестиционного неравенства и стимулированию интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, а также по укреплению систем здравоохранения, образования и исследований.