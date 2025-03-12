- Азия и мир, общество
- 14:16, 12 марта 2025
- Просмотров: 1704
- Обновлено: 14:17, 12 марта 2025
CentralAsia (CA) - В Кыргызстане самый большой прирост населения среди стран ЕАЭС. Об этом говорится в данных Статистического ежегодника Евразийского экономического союза и демографического сервиса Countrymeters.
Число родившихся
|Страна
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Армения
|36 000
|36 400
|36 600
|36 400
|36 600
|39 800
|Беларусь
|87 600
|Нет данных
|Нет данных
|Нет данных
|Нет данных
|110 700
|Казахстан
|402 300
|426 800
|446 500
|403 900
|388 400
|446 100
|Кыргызстан
|173 500
|158 100
|150 200
|150 200
|146 000
|187 300
|Россия
|1 481 100
|1 436 500
|1 398 300
|1 304 100
|1 264 400
|1 857 400
Число умерших
|Страна
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Армения
|26 200
|36 400
|34 400
|26 700
|24 300
|26 900
|Беларусь
|120 500
|Нет данных
|Нет данных
|Нет данных
|Нет данных
|133 900
|Казахстан
|133 100
|161 300
|182 400
|133 500
|130 700
|176 000
|Кыргызстан
|33 300
|40 000
|38 900
|31 400
|31 500
|44 400
|Россия
|1 798 300
|2 138 600
|2 441 600
|1 898 600
|1 764 600
|2 025 000
Естественный прирост населения
|Страна
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Армения
|+9 800
|0
|+2 200
|+9 700
|+12 300
|+12 900
|Беларусь
|-32 900
|Нет данных
|Нет данных
|Нет данных
|Нет данных
|-23 200
|Казахстан
|+269 200
|+265 500
|+264 100
|+270 400
|+257 700
|+270 100
|Кыргызстан
|+140 200
|+118 100
|+111 300
|+118 800
|+114 500
|142 900
|Россия
|-317 200
|-702 100
|-1 043 300
|-594 500
|-500 200
|-167 600
В процентном соотношении (на 1000 человек) Кыргызстан лидирует в естественном приросте населения. Показатель составляет примерно 17-18%.
Прирост населения в Кыргызстане обуславливается возрастной структурой населения и институтом семьи с 3-4 детьми. То же самое можно сказать и про Казахстан, в процентном соотношении прирост (12-13%) ниже чем у Кыргызстана, но в общем количестве по естественному приросту населения Казахстан занимает первое место среди стран ЕАЭС.
В России наблюдается отрицательный результат по приросту населения.
По мнению проректора Высшей школы экономики Лилии Овчаровой причиной низкого деторождения в РФ служит отложенное деторождение. По её словам, женщины заводят первого ребёнка в 26 лет, они отдают предпочтение карьере, образованию и финансовой независимости. Ситуация различается внутри регионов России, в республиках Северного Кавказа более ранний возраст рождения первого ребёнка — 22-23 года. Это говорит о том, что на рождаемость влияет множество факторов: социально-экономические, демографические, социокультурные и другие.
Также в правительстве РФ говорили о том, что в стране сократилось количество женщин в возрасте 20-29 лет почти на 40%.
В Беларуси наблюдается такая же ситуация, как и в России. Страна тоже испытывает подобные проблемы.