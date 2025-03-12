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В Кыргызстане самый большой прирост населения среди стран ЕАЭС

CentralAsia (CA) -  В Кыргызстане самый большой прирост населения среди стран ЕАЭС. Об этом говорится в данных Статистического ежегодника Евразийского экономического союза и демографического сервиса Countrymeters.

Число родившихся

Страна 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Армения 36 000 36 400 36 600 36 400 36 600 39 800
Беларусь 87 600 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 110 700
Казахстан 402 300 426 800 446 500 403 900 388 400 446 100
Кыргызстан 173 500 158 100 150 200 150 200 146 000 187 300
Россия 1 481 100 1 436 500 1 398 300 1 304 100 1 264 400 1 857 400

Число умерших

Страна 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Армения 26 200 36 400 34 400 26 700 24 300 26 900
Беларусь 120 500 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 133 900
Казахстан 133 100 161 300 182 400 133 500 130 700 176 000
Кыргызстан 33 300 40 000 38 900 31 400 31 500 44 400
Россия 1 798 300 2 138 600 2 441 600 1 898 600 1 764 600 2 025 000

Естественный прирост населения

Страна 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Армения +9 800 0 +2 200 +9 700 +12 300 +12 900
Беларусь -32 900 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных -23 200
Казахстан +269 200 +265 500 +264 100 +270 400 +257 700 +270 100
Кыргызстан +140 200 +118 100 +111 300 +118 800 +114 500 142 900
Россия -317 200 -702 100 -1 043 300 -594 500 -500 200 -167 600

В процентном соотношении (на 1000 человек) Кыргызстан лидирует в естественном приросте населения. Показатель составляет примерно 17-18%.

Прирост населения в Кыргызстане обуславливается возрастной структурой населения и институтом семьи с 3-4 детьми. То же самое можно сказать и про Казахстан, в процентном соотношении прирост (12-13%) ниже чем у Кыргызстана, но в общем количестве по естественному приросту населения Казахстан занимает первое место среди стран ЕАЭС.

В России наблюдается отрицательный результат по приросту населения.

По мнению проректора Высшей школы экономики Лилии Овчаровой причиной низкого деторождения в РФ служит отложенное деторождение. По её словам, женщины заводят первого ребёнка в 26 лет, они отдают предпочтение карьере, образованию и финансовой независимости. Ситуация различается внутри регионов России, в республиках Северного Кавказа более ранний возраст рождения первого ребёнка — 22-23 года. Это говорит о том, что на рождаемость влияет множество факторов: социально-экономические, демографические, социокультурные и другие.

Также в правительстве РФ говорили о том, что в стране сократилось количество женщин в возрасте 20-29 лет почти на 40%.

В Беларуси наблюдается такая же ситуация, как и в России. Страна тоже испытывает подобные проблемы.

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