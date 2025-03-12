В Таджикистане озвучили стоимость хаджа в этом году

CentralAsia (CA) - Стоимость услуг для поездки в хадж в 2025 году составит 56 800 сомони; эту сумму нужно будет оплачивать безналично через «Ориёнбанк», сообщил «Азия-Плюс» Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религий, регулированию торжеств и обрядов.

Период проведения хаджа запланирован на вторую половину мая, и продлится до середины июня, уточнил он.

По его словам, сумма нынешнего паломничества на 200 сомони ниже по сравнению с прошлым годом. В прошлом году она составляла 57 000 сомони.

Пресс-секретарь Комитета отметил, что данная сумма была утверждена в согласовании с Антимонопольной службой Таджикистана и включает в себя стоимость авиаперелета (в оба конца), аренду гостиницы в городах Мекка и Медина, услуги гидов, трехразовое питание во время поездки.

«Обеспечение условий проживания в Мина, Арафат и Муздалифа, оплата за жертвоприношение, транспортировка паломников по маршруту Джидда-Мекка-Мина-Арафат-Муздалифа-Мина-Мекка-Медина, создание медицинских пунктов в Мекке и Медине и их обеспечение медикаментами, страховка, уплата государственных сборов, обеспечение паломников книгами о ритуалах хаджа и изготовление бейджей также включены в эту стоимость», — сказал Афшин Муким.

Напомним, с 1 февраля текущего года Саудовская Аравия требует от всех путешественников предоставлять сертификат о вакцинации против менингита. Как сообщает Министерство здравоохранения этой страны, требование распространяется на всех въезжающих старше 2 лет, включая паломников, совершающих хадж и умру.

Пассажиры должны пройти четырехкомпонентную вакцинацию «Neisseria» и получить соответствующий сертификат не позднее, чем за 10 дней до поездки. Эта мера введена для обеспечения безопасности здоровья и предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Ранее в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана заявили, что вакцина против менингита в стране сейчас отсутствует, так как потребность в ней минимальна, а само заболевание встречается крайне редко.

В ведомстве уточнили, что вакцинация против менингита необходима сейчас только паломникам и паломники обязательного хаджа будут ей обеспечены.

В министерстве отметили, что Комитет по делам религий должен предоставить Минздраву списки паломников обязательного хаджа и выделить средства на закупку вакцины.

Затем препарат купят и распределят по региональным медицинским учреждениям, где паломников привьют перед их отправлением и выдадут соответствующее свидетельство.

За вакцинацию платят сами паломники, эта плата предусмотрена в общей сумме, которую они платят за хадж.