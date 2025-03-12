Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили глобальную безопасность

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу созвонился с государственным секретарём США Марко Рубио, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнёрства, уделив особое внимание укреплению политического диалога и экономических связей», – отметили в МИД.

Также они обменялись мнениями по ряду ключевых международных вопросов, включая глобальную безопасность и региональную стабильность. Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать регулярные контакты для обеспечения высокой динамики двустороннего сотрудничества.

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