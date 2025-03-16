Скелет возрастом 62 млн лет позволил узнать больше о загадочном млекопитающем

Mixodectes pungens

CentralAsia (CA) - На протяжении более 140 лет Mixodectes pungens, вид мелких млекопитающих, обитавших на западе Северной Америки в раннем палеоцене, оставался загадкой. То немногое, что было известно о них, было получено в основном благодаря анализу окаменевших зубов и фрагментов челюстных костей.

Но новое исследование самого полного из известных скелетов этого вида дало ответы на многие вопросы о загадочном животном, впервые описанном в 1883 году знаменитым палеонтологом Эдвардом Дринкером Коупом, и позволило лучше понять его анатомию, поведение, рацион и положение на Древе жизни. Исследование, соавтором которого является антрополог из Йельского университета Эрик Саргис, показывает, что взрослые особи Mixodectes весили около 3 фунтов, обитали на деревьях и питались преимущественно листьями. Также показано, что эти дендроидные млекопитающие — вымершее семейство, известное как миксодектиды, - и человек занимают относительно близкие ветви на эволюционном древе.

Исследователи выяснили, что эти млекопитающие являются близкими родственниками приматов и колуго - летающих лемуров, обитающих в Юго-Восточной Азии, что делает их довольно близкими родственниками человека.

Скелет был собран в бассейне Сан-Хуан в Нью-Мексико соавтором Томасом Уильямсоном, куратором палеонтологии в Музее естественной истории и науки Нью-Мексико, по разрешению федерального Бюро по управлению земельными ресурсами. Скелет включает в себя частичный череп с зубами, позвоночник, грудную клетку, передние конечности и задние конечности. Исследователи определили, что он принадлежал взрослой особи весом около 1,3 килограмма или 2,9 фунта. Анатомия конечностей и когтей животного указывает на то, что оно было дендроидом и могло вертикально цепляться за стволы и ветви деревьев. Коренные зубы имели гребни для разрушения абразивного материала, что говорит о всеядности животного и его преимущественном питании листьями, говорится в исследовании.

Этот ископаемый скелет предоставляет новые доказательства того, как плацентарные млекопитающие диверсифицировались в экологическом плане после вымирания динозавров. Такие характеристики, как большая масса тела и повышенная потребность в листьях, позволили Mixodectes процветать на тех же деревьях, которые, вероятно, разделяли и другие ранние родственники приматов. Mixodectes был довольно крупным для обитающего на деревьях млекопитающего в Северной Америке в раннем палеоцене — геологической эпохе, последовавшей за мелово-палеогеновым вымиранием, которое уничтожило неавиационных динозавров 66 млн лет назад, отмечают исследователи.

Например, скелет Mixodectes значительно больше частичного скелета Torrejonia wilsoni, небольшого дендроидного млекопитающего из вымершей группы приматов под названием плезиадапиформы, который был обнаружен рядом с ним. В то время как Mixodectes питался листьями, рацион Torrejonia состоял в основном из фруктов. По словам исследователей, эти различия в размерах и рационе позволяют предположить, что миксодектиды занимали уникальную экологическую нишу в раннем палеоцене, которая отличала их от современников, обитавших на деревьях. Два филогенетических анализа, проведенных для выяснения эволюционных связей видов, подтвердили, что миксодектиды относятся к эуархонтанам — группе млекопитающих, в которую входят древолазы, приматы и колугои. В то время как один анализ подтвердил, что они были архаичными приматами, другой — нет. Однако последний анализ подтвердил, что миксодектиды являются приматоморфами - группой в Euarchonta, в которую входят приматы и колуго, но не древолазы, пояснил Саргис.