США полностью возобновили поставки оружия Украине через Польшу

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CentralAsia (CA) - Поставки американского оружия Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись на прежний уровень, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 12 марта, передает TVN24.

«Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням», — сказал Сикорский.

Ранее о возобновлении поставок сообщил государственный секретарь Минобороны Польши Павел Залевский.

Первым о возобновлении поставок американского оружия заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса, который консультирует Владимира Зеленского по военным вопросам.

Украина и США провели 11 марта переговоры, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона ввести 30-дневный режим прекращения огня, если на это согласится Россия. После переговоров США заявили, что возобновят поставки оружия Украине и обмен разведывательными данными, прерванные в начале марта.