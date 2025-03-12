экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США полностью возобновили поставки оружия Украине через Польшу
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: CША временно приостанавливают всю военную помощь Украине

CentralAsia (CA) -  Поставки американского оружия Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись на прежний уровень, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 12 марта, передает TVN24.

«Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням», — сказал Сикорский.

Ранее о возобновлении поставок сообщил государственный секретарь Минобороны Польши Павел Залевский.

Первым о возобновлении поставок американского оружия заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса, который консультирует Владимира Зеленского по военным вопросам.

Украина и США провели 11 марта переговоры, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона ввести 30-дневный режим прекращения огня, если на это согласится Россия. После переговоров США заявили, что возобновят поставки оружия Украине и обмен разведывательными данными, прерванные в начале марта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com