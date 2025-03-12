Президент Таджикистана вылетел с государственным визитом в Кыргызстан
- Таджикистан, общество
- 15:43, 12 марта 2025
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 марта отбыл с государственным визитом в Кыргызстан, сообщает пресс-служба президента РТ.
В аэропорту Душанбе главу государства проводили председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли, председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, премьер-министр, руководитель Исполнительного аппарата президента, а также другие официальные лица.
В состав официальной делегации Таджикистана вошли руководители министерств и ведомств, государственных учреждений и представители других структур.
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