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Президент Таджикистана вылетел с государственным визитом в Кыргызстан

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 марта отбыл с государственным визитом в Кыргызстан, сообщает пресс-служба президента РТ.

В аэропорту Душанбе главу государства проводили председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли, председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, премьер-министр, руководитель Исполнительного аппарата президента, а также другие официальные лица.

В состав официальной делегации Таджикистана вошли руководители министерств и ведомств, государственных учреждений и представители других структур.

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