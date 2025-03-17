Потеря арктического морского льда приводит к более сухой погоде в Калифорнии и более влажной в Испании и Португалии

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CentralAsia (CA) - Исследование ученых барселонского Института глобального здоровья (ISGlobal) показывает, что в десятилетнем масштабе потеря арктического льда способствует тому, что климат юго-запада США — и Калифорнии в частности — становится в среднем более сухим, особенно в зимний период. Это явление также повлияет на климат Испании и Португалии, благоприятствуя условиям повышенной влажности зимой, хотя в этом случае наблюдаемый эффект слабее.

Ученые разработали методику оценки влияния потери арктического льда без добавления тепловых потоков и сосредоточились на последствиях, развивающихся в течение нескольких десятилетий. Команда использовала три модели разной сложности. В каждой из них было выполнено два набора симуляций: одна с историческим количеством морского льда в Арктике, а другая — со значительно уменьшившимся ледовым покровом.

Исчезновение морского льда изменяет отражательную способность Северного Ледовитого океана, а также устраняет изоляцию между атмосферой и поверхностью океана и влияет на профили солености. Эти локальные изменения, в свою очередь, приводят в действие различные атмосферные и океанические телесвязи, которые могут распространяться далеко от Арктики.

Авторы исследования подчеркивают, что вывод не обязательно заключается в том, что в ближайшие годы в Калифорнии будет меньше дождей, а в Западном Средиземноморье больше. Помимо потери ледяного покрова в Арктике, существует множество других факторов, реагирующих на выбросы парниковых газов и влияющих на климат (обратные связи и изменения циркуляции атмосферы и океана, потеря морского льда в Антарктике, обратная связь с растительностью и т.д.). В любом случае, понимание влияния этих явлений в отдельности поможет уточнить глобальные прогнозы.

Несмотря на все различные влияния в климатической системе планеты, интересно отметить, что аномалии в моделях атмосферной циркуляции последних нескольких десятилетий демонстрируют поразительное сходство с моделями, смоделированными в исследовании — особенно такие события, как калифорнийская засуха 2012-2016 годов.