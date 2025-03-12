Российские войска, предположительно, дошли до центра Суджи, - СМИ

CentralAsia (CA) - Российские войска дошли до центра города Суджа в Курской области. Фото и видео военных публикуют российские телеграм-каналы.

На одном из снимков несколько человек в камуфляже позируют с флагами России, ВДВ, ЧВК «Вагнер» и флагом Российской империи. Судя по плитке, фото сделано на Советской площади возле здания администрации города.

Генштаб ВСУ пока не комментирует ситуацию в Судже. В сводке от 12 марта говорится, что ВСУ 11 марта отразили 33 атаки войск РФ в Курской области.

Проект DeepState сообщал 11 марта, что российские войска продвигаются в Курской области и закрепляются в восточной части Суджи, в то время как ВСУ «занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления московитов, чтобы стабилизировать ситуацию, но дается это крайне тяжело».

По информации Forbes от 11 марта, украинские военные начали покидать Курскую область.

Командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск «Север», подтвердил РИА «Новости», что на центральной площади Суджи был поднят российский флаг.

Минобороны РФ сообщает, что российские войска освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области.

«Кроме того, нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-Й Княжий, Куриловка, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное», — говорится в сводке от 12 марта.