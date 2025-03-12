ЕС решил ввести ответные меры на пошлины США

Урсула фон дер Ляйен

CentralAsia (CA) - Еврокомиссия приняла «сильные, но пропорциональные» контрмеры в ответ на новые тарифы США на импорт стали и алюминия, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Поскольку США применяют тарифы на сумму $28 млрд, мы отвечаем контрмерами на сумму €26 млрд. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов», — сказала она, отметив, что меры будут введены в два этапа: начиная с 1 апреля, а 13-го полностью вступят в силу.

Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель открыт к переговорам с Вашингтоном, и пошлины могут быть отменены в любой момент, если решение будет найдено. «Тарифы — это налоги. Они вредны для бизнеса, а особенно для потребителей. Эти тарифы нарушают цепочки поставок и вносят неопределенность для экономики», — отметила глава ЕК, предупредив о росте цен и ухудшении ситуации с рабочими местами.

Введенные администрацией Дональда Трампа 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия вступили в силу 12 марта. Для Европы новые тарифы оказались почти в четыре раза выше тех, что действовали во время первого президентского срока республиканца, отмечает Bloomberg, — тогда США ввели пошлины на европейский экспорт стали и алюминия почти на $7 млрд.

Трамп также планирует принять 25-процентные пошлины на импортируемые автомобили. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в феврале встречался с министром торговли США Говардом Лютником и другими высокопоставленными американскими чиновниками, пытаясь найти решение. В частности, он предлагал увеличить импорт американского сжиженного природного газа и оборонной продукции.

«Негативных последствий, вызванных тарифами, можно избежать, если администрация США примет протянутую нами руку и будет работать над заключением сделки. Мы готовы к переговорам», — заявил Шефчович.