Путин впервые посетил Курскую область с начала операции ВСУ в регионе

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с начала операции ВСУ в регионе. Он провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Также Путин заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Заявления Валерия Герасимова

Более 86% от занятой ВСУ площади освобождено в Курской области.

На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники.

В Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ.

Киев хотел использовать Курскую область как разменную монету.

ВСУ потеряли в курском приграничье более 67 тыс. человек, свыше 7 тыс. единиц техники.

Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть сюда российские силы с Донбасса, но эти планы провалились.

Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта и 259 кв. км территории.

Операция по проходу ВС РФ по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ.

В операции с проходом по трубе в Судже участвовали более 600 военных, особенно отличились «Ветераны», «Ахмат», 11-я бригада и 30-й полк.

Российские военные в ряде мест пересекли границу и вошли в Сумскую область Украины.

Украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

Задача разгрома ВСУ в Курской области и выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки.

Заявления Владимира Путина

Задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области.

Особо подумать о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.

Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам.

Ко всем пленным необходимо относиться гуманно.

Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.