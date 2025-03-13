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Путин впервые посетил Курскую область с начала операции ВСУ в регионе

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с начала операции ВСУ в регионе. Он провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Также Путин заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Заявления Валерия Герасимова

  • Более 86% от занятой ВСУ площади освобождено в Курской области.
  • На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники.
  • В Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ.
  • Киев хотел использовать Курскую область как разменную монету.
  • ВСУ потеряли в курском приграничье более 67 тыс. человек, свыше 7 тыс. единиц техники.
  • Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть сюда российские силы с Донбасса, но эти планы провалились.
  • Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта и 259 кв. км территории.
  • Операция по проходу ВС РФ по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ.
  • В операции с проходом по трубе в Судже участвовали более 600 военных, особенно отличились «Ветераны», «Ахмат», 11-я бригада и 30-й полк.
  • Российские военные в ряде мест пересекли границу и вошли в Сумскую область Украины.
  • Украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
  • Задача разгрома ВСУ в Курской области и выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки.

Заявления Владимира Путина

  • Задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области.
  • Особо подумать о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.
  • Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам.
  • Ко всем пленным необходимо относиться гуманно.
  • Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.

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