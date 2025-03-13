Путин впервые посетил Курскую область с начала операции ВСУ в регионе
- Азия и мир, политика
- 9:17, 13 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с начала операции ВСУ в регионе. Он провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Также Путин заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Заявления Валерия Герасимова
- Более 86% от занятой ВСУ площади освобождено в Курской области.
- На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники.
- В Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ.
- Киев хотел использовать Курскую область как разменную монету.
- ВСУ потеряли в курском приграничье более 67 тыс. человек, свыше 7 тыс. единиц техники.
- Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть сюда российские силы с Донбасса, но эти планы провалились.
- Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта и 259 кв. км территории.
- Операция по проходу ВС РФ по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ.
- В операции с проходом по трубе в Судже участвовали более 600 военных, особенно отличились «Ветераны», «Ахмат», 11-я бригада и 30-й полк.
- Российские военные в ряде мест пересекли границу и вошли в Сумскую область Украины.
- Украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
- Задача разгрома ВСУ в Курской области и выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки.
Заявления Владимира Путина
- Задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области.
- Особо подумать о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.
- Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам.
- Ко всем пленным необходимо относиться гуманно.
- Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.
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