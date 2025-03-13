На большей части Казахстана в ближайшие дни будет без осадков

CentralAsia (KZ) - Под влиянием антициклона на востоке, севере и в центре Казахстана 13-15 марта ожидается погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

На западе, северо-западе и севере страны под влиянием ложбины западного циклона пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. На юге страны благодаря ложбине южного циклона будет преобладать солнечная и сухая погода.

Также по стране ожидаются туманы.

На севере страны температура воздуха ночью повысится от -10-25 градусов до 0-15, днем от 0-10 градусов до -2+5. На востоке страны также потеплеет: ночью с -15-27 до -7-20 градусов, днем от -2-13 до -3+8 градусов. На западе и юге страны основной фон ночью 0+8, днем до +10+22 градусов.

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