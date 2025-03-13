Захват поезда в Пакистане: Операция по освобождению заложников завершена

CentralAsia (CA) - Пакистанская армия объявила об успешном завершении операции по спасению заложников из пассажирского поезда Jaffar Express. Все нападавшие уничтожены, а заложники освобождены, сообщает Geo.tv.

«Все 33 террориста были отправлены в ад... ни одному пассажиру в ходе операции по зачистке не причинён вред», – заявил гендиректор межведомственного управления по связям с общественностью генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

Однако, добавил он, до начала операции по освобождению заложников террористы успели убить 21 пассажира. Сообщается также о гибели четырёх сотрудников пограничного корпуса.

Раскрывая подробности инцидента, генерал-лейтенант Чаудхри сказал, что боевики использовали заложников, в том числе женщин и детей, в качестве живого щита. Нападавшие разместили заложников группами, среди которых сидели террористы-смертники. Смертников уничтожили снайперы сил безопасности.

Как рассказали в силах безопасности Пакистана, в общей сложности ведомство спасло 300 человек.

По информации Dawn, отряд сапёров проводит дальнейшее разминирование и осмотр поезда и прилегающей территории.

«Армия освобождения Белуджистана» захватила пассажирский поезд 11 марта. В девяти вагонах Jaffar Express находились около 400 человек. Перед штурмом сепаратисты взорвали железнодорожные пути и открыли огонь по локомотиву, ранив машиниста. Поезд остановился в отдаленном горном районе, недалеко от афгано-иранской границы.

На следующий день силы безопасности Пакистана освободили по меньшей мере 155 человек. Из них 17 были ранены, их доставили в ближайшую больницу. Кроме того, силовики убили 27 боевиков.