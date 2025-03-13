Национальный курултай – 2025 пройдёт 14 марта

CentralAsia (KZ) - Национальный курултай Казахстана – 2025 с участием президента пройдёт 14 марта в Бурабае, сообщила пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, а члены курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.

Предыдущие заседания Национального курултая проходили в Улытауской области, Туркестане и Атырау. Годом ранее президент предлагал провести следующее заседание в Акмолинской области, отметив, что подобные мероприятия в регионах имеют большое значение и способны придать развитию областей новый импульс.

В 2024 году у Национального курултая изменился состав.

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