экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Национальный курултай – 2025 пройдёт 14 марта

CentralAsia (KZ) -  Национальный курултай Казахстана – 2025 с участием президента пройдёт 14 марта в Бурабае, сообщила пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, а члены курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.

Предыдущие заседания Национального курултая проходили в Улытауской области, Туркестане и Атырау. Годом ранее президент предлагал провести следующее заседание в Акмолинской области, отметив, что подобные мероприятия в регионах имеют большое значение и способны придать развитию областей новый импульс.

В 2024 году у Национального курултая изменился состав.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com