Reuters: Россия передала США список условий для прекращения конфликта

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CentralAsia (CA) - Россия предоставила США список требований по соглашению о завершении российско-украинского конфликта и перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, сообщило в ночь на 13 марта агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их словам, представители России и США обсуждали эти требования в течение личных и онлайн-встреч в течение последних трех недель. Что именно Москва включила в список, неясно. Источники отметили, что условия Кремля похожи на требования, которые Россия ранее выдвигала Украине, США и НАТО.

Россия ранее требовала, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, выступала против размещения иностранных войск в Украине, а также добивалась международного признания — Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в последние годы Россия выступала против расширения НАТО на восток.

Как отмечает Reuters, неясно, готова ли Россия начать переговоры с Украиной до того, как будут удовлетворены ее требования.

Посольство России в Вашингтоне и Белый дом не ответили на запросы журналистов о комментарии.

Представители России и США в последние недели говорили, что основой мирного договора может стать проект соглашения, который российские, украинские и американские делегации обсуждали в Стамбуле в 2022 году. Тогда Россия потребовала, чтобы Украина отказалась от планов стать членом НАТО и стала безъядерной страной на постоянной основе.