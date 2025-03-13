Узбекистан и Франция приняли декларацию о стратегическом партнерстве

CentralAsia (UZ) - Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между странами. Документ был подписан 12 марта в ходе государственного визита главы центральноазиатской республики в Париж, передает его пресс-служба.

В Елисейском дворце прошли переговоры президентов в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе. Обсуждалось взаимодействие Узбекистана и Франции в различных сферах. В частности, стороны подчеркнули развитие экономических связей. Так, в прошлом году товарооборот впервые превысил 1 млрд евро. Число совместных предприятий увеличилось в четыре раза. Большое внимание уделяется инвестиционно-финансовому сотрудничеству. К поездке Мирзиёева в Париж была подготовлена Программа инновационного и промышленного партнерства, предусматривающая продвижение совместных проектов на сумму 6,5 млрд евро. Инициативы затрагивают такие сферы, как добыча и переработка критического минерального сырья, энергетика, развитие инфраструктуры, транспорт и прочее.

В целом портфель совместных проектов превышает 12 млрд евро.

Активно развиваются отношения на уровне регионов — в эти дни проходят мероприятия с участием делегатов из Узбекистана в Париже, Тулузе, Лионе и Ницце. Это, в частности, медицинский форум, конференция по науке и образованию, презентация туристического потенциала центральноазиатской республики. В городе Гретц-Арменвиль открыли бюст ученому Абу Райхону Беруни. Для продолжения сотрудничества стороны договорились провести в следующем году в Самарканде первый Форум регионов двух государств.

По итогам переговоров Мирзиёева и Макрона был подписан ряд документов:

межправительственное соглашение о создании Узбекско-Французского университета;

межправительственное соглашение о реадмиссии;

программа сотрудничества министерств иностранных дел на 2025–2026 годы;

программа сотрудничества с Французским агентством развития на 2026 – 2030 годы;

декларация о сотрудничестве в рамках международных организаций;

декларация о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

протокол о расширении преподавания французского языка;

декларация о сотрудничестве в сферах музыки, кино и театра;

соглашения о сотрудничестве Фонда развития культуры и искусства с Министерством культуры, Национальным институтом культурного наследия Франции и Французским институтом исследований Центральной Азии;

протокол об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Парижем.

Президент Узбекистана также провел встречу с представителями деловых кругов Франции. В мероприятии приняли участие руководители крупных компаний и финансовых институтов, например, Veolia, Total, Voltalia, Airbus, Orano и так далее. Многие из этих корпораций уже работают в центральноазиатской стране.

Для укрепления партнерских отношений Мирзиёев предложил учредить постоянно действующий совместный Инвестиционный совет.

«С нашей стороны его возглавит премьер-министр Узбекистана. Первую встречу можем провести уже в июне в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума», — заявил президент.

Позднее состоялась церемония награждения Мирзиёева Орденом Почетного легиона — высшей наградой Франции, который своему коллеге вручил Макрон. Так был отмечен вклад главы центральноазиатской республики в развитие сотрудничества и укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух государств.

Состоялся обмен подарками. Глава Франции презентовал высокому гостю уникальный снимок, сделанный фотографом Полем Надаром в конце XIX века. На нем запечатлены Тамерлановы ворота — ущелье близ Самарканда, в Джизакской области — на малой родине Мирзиёева. Президент Узбекистана в свою очередь подарил Макрону первый экземпляр переведенного на узбекский язык романа Виктора Гюго «Человек, который смеется».

Вечером 12 марта в Елисейском дворце был дан прием в честь высокого гостя. В своем выступлении президент Узбекистана поблагодарил главу Франции и его супругу за теплый прием и подчеркнул историческую значимость переговоров, по итогам которых отношения стран вышли на уровень стратегического партнерства.

Лидер европейского государства также отметил налаживание долгосрочного сотрудничества во многих сферах.

«В качестве доказательства могу привести тот факт, что при поддержке правительства Франции и Французского агентства развития компании нашей страны инвестируют в Узбекистан, создаются добавленная стоимость и рабочие места в регионах, молодежь осваивает профессии и находит свое место в жизни», — резюмировал Макрон.