Минобороны России сообщило об освобождении Суджи в Курской области

CentralAsia (CA) - Подразделения группировки войск «Север» вернули под российский контроль город Суджа, поселок Меловой и слободу Подол в Курской области, объявило 13 марта Минобороны РФ.

Накануне о взятии города Суджа в Курской области, захваченного ВСУ в августе, сообщали российские СМИ и блогеры, публикуя видео с российскими военными, но военные об этом официально не объявляли.

Накануне Курскую область впервые после вторжения ВСУ в регион посетил Владимир Путин. Президент России встретился с военными.

Главком ВСУ Александр Сырский в среду заявил, что ВСУ будут держать оборону в Курской области «столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».