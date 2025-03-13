За прошлый год по программе переселения соотечественников в Россию переехало минимальное количество людей за 14 лет

CentralAsia (CA) - В 2024 году в Россию по программе добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, переехало 31,7 тысячи человек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД. Всего заявки отправили 36,4 тысячи человек.

Это минимальный показатель с 2011 года, когда было подано 61,1 тысячи заявок, а переехало в Россию 31,4 тысячи человек. «Коммерсант» отмечает, что в 2022 году, когда начались военные действия в Украине, результаты были выше (112,7 тысячи заявок и 64,8 тысячи приехавших).

Лидером по числу переехавших в Россию стал в 2024 году Казахстан — на эту страну приходится 35% всех переселенцев. В 2023 году лидером был Таджикистан. В МВД также рассказали о росте числе переселенцев из стран, которых российские власти считают «недружественными». В частности, из Германии в Россию в прошлом году переехало около 700 соотечественников, из Молдовы и Латвии — по 600.

В МВД заявили, что ожидали в 2024 году еще меньше числа переселенцев — не более 30 тысяч человек. Падение показателей в министерстве объясняют введение нового условия для участия в программе. Теперь переселенцы (за исключением граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины) должны подтвердить владение русским языком на уровне, «достаточным для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». Это можно сделать, пройдя тест или же предоставив документ об образовании, выданный в стране, где русский язык — один из государственных.