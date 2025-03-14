Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Армении подтверждает факт согласования проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», а также завершения переговоров по согласованию этого проекта.

Армения приняла предложения Азербайджана по двум несогласованным статьям проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».

Таким образом, мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начать обсуждения с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания Соглашения, сообщает МИД Армении.