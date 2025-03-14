Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения
- Азия и мир, политика
- 8:58, 14 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Армении подтверждает факт согласования проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», а также завершения переговоров по согласованию этого проекта.
Армения приняла предложения Азербайджана по двум несогласованным статьям проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».
Таким образом, мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начать обсуждения с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания Соглашения, сообщает МИД Армении.
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