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В аэропорту Денвера загорелся самолет, пассажиры эвакуировались на крыло самолета

CentralAsia (CA) -  В четверг в международном аэропорту Денвера загорелся самолет American Airlines, сообщает Fox News.

Представитель авиакомпании сообщил, что рейс 1006 авиакомпании American вылетел из Колорадо-Спрингс и направлялся в международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт, но затем был перенаправлен в Денвер.

Самолет рулил к выходу на посадку после приземления, когда «возникли неполадки, связанные с двигателем». Пожар начался около 18:00 по местному времени.

«172 пассажира и шесть членов экипажа высадились и перемещаются в терминал», — заявила авиакомпания.

Представитель компании сообщил, что пожар потушен, никто не пострадал.

Пассажиров, находившихся на борту самолета, по-видимому, вытеснили на крыло самолета, когда они покидали самолет, а из самолета повалил дым.

Неясно, что стало причиной возгорания.

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