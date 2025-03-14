В Казахстане хотят запретить импорт яиц на полгода

// Turmush

CentralAsia (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует ввести полугодовой запрет на ввоз свежих куриных яиц из третьих стран и государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такой проект приказа опубликован на сайте «Открытые НПА».

Как сообщает orda.kz, ограничение коснётся импорта яиц всеми видами транспорта, кроме транзита через территорию Казахстана. Это поможет избежать роста цен и поддержать отечественных производителей.

Также в Министерстве сельского хозяйства считают, что введение запрета исключит спекуляции со стороны оптовых компаний и позволит наладить прозрачную систему поставок внутри страны. В частности, западные регионы планируют обеспечивать яйцами за счёт других областей в рамках специальных меморандумов с фиксированными ценами.

Межведомственная комиссия по внешней торговле одобрила эту идею на заседании 12 марта 2025 года. Публичное обсуждение приказа продлится до 20 марта.

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