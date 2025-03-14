Путин: Мы согласны на прекращение огня, но такое, которое устранит первопричины кризиса

CentralAsia (CA) - Президент России ответил на вопрос, как он оценивает готовность Украины к прекращению огня. Об этом сообщает Би-Би-Си.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но это предложение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранила первопричины» войны, сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко, начав с слов благодарности президенту США Дональду Трампу. Путин оговорился, что Трамп — не единственный из мировых лидеров, кто уделяет внимание конфликту в Украине и старательно перечислил лидеров всех пяти стран БРИКС.

Также Путин сказал, что Россия в принципе поддерживает прекращение огня на 30 суток, но «есть нюансы». Одним из таких нюансов он назвал положение украинской армии в Курской области, которое он описал как окружение. Он подчеркнул, что есть еще множество других нюансов, связанных с прекращением боевых действий и контролю за ним, и их нужно детально обсуждать с США.