Акции европейских производителей алкоголя падают из-за новых пошлин Трампа

CentralAsia (CA) - Еврокомиссия на этой неделе опубликовала список товаров из США, на которые может ввести пошлины, в нём, в частности, значатся алкогольные напитки.

Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на вино, шампанское, виски и другие алкогольные напитки в размере 200 процентов. Данное решение будет ответом США на введённые Евросоюзом штрафных сборов в отношении американской продукции.

В 2018 году ЕС первоначально ввел 25-процентную пошлину на американский виски в ответ на тарифы США на европейские металлы, что привело к резкому сокращению экспорта американского виски в Европу.

Хотя действие этих тарифов было приостановлено в 2021 году, США недавно решили вновь ввести пошлины на европейскую сталь и алюминий, что побудило ЕС восстановить и удвоить тарифы на американский виски до 50%, начиная с 1 апреля 2025 года.

Заявление Трампа привело к падению акций европейских алкогольных компаний, поскольку инвесторы переваривали потенциальное влияние тарифов на ключевые экспортные товары.

Акции Davide Campari-Milano, итальянского владельца Campari, Aperol и Wild Turkey, упали на 4,2 % к 15:00 по центрально-европейскому времени.

Акции французской компании, выпускающей водку «Absolut», ирландский виски «Jameson» и коньяк «Martell», упали на 3,9 %.

Голландская пивоваренная компания потеряла 0,6 %, а компания, владеющая брендами «Moët & Chandon» и «Hennessy», снизилась на 1,4 %.

В то время как европейские акции пострадали, американские ликероводочные компании выросли. Акции производителя «Jack Daniel's», выросли на 2,1%, отражая ожидания того, что давление Трампа может привести к отмене тарифов ЕС на американский виски - шаг, который вновь откроет европейские рынки для американских производителей.