Жители Неаполя покинули дома и разбили лагерь в парках после землетрясения магнитудой 4,4 и опасения извержения вулкана

CentralAsia (KZ) - Жители Неаполя и его окрестностей покинули свои дома и разместились в парках и автомобилях после того, как в утром 13 марта рядом с итальянским городом произошло землетрясение магнитудой 4,4, вызвавшее тревогу после недель интенсивной сейсмической активности. Об этом сообщает CNN.

Утром 13 марта местные власти закрыли школы. Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) заявил, что на утро четверга нет непосредственной угрозы извержения вулкана Везувий или супервулкана Кампи-Флегреи, который в данный момент находится в состоянии покоя. Также вулкан Везувий не связан с текущей сейсмической активностью, сообщил INGV. Он находится на противоположной стороне Неаполя от Кампи-Флегрей.

Местные власти сообщили о повреждении домов и авто, пострадавших от падающих обломков, когда земля содрогнулась в густонаселенном районе Кампи-Флегрей, к западу от Неаполя, около 1:30 ночи по местному времени. В результате 15 человек были госпитализированы в местные больницы.

По данным INGV, только в феврале в этом районе было зафиксировано более 1813 землетрясений и толчков магнитудой от 0,3 до 3,9. За последнюю неделю было зарегистрировано почти 300 землетрясений, некоторые из которых имели магнитуду от 2 до 3.

Сейсмическая активность происходит в огромной кальдере, образовавшейся в результате извержения супервулкана Кампи-Флегрей более 2 млн лет назад. Кальдера протягивается на 125 миль под Неаполитанским заливом до западных границ города и до островов Капри и Искья. Наиболее пострадавшая зона — это «красная зона» Кампи-Флегрей, в которой проживает около 500 тыс. человек.

По словам, научного руководителя INGV в Неаполе Джузеппе Де Натале, на сегодня в районе Кампи-Флегрей наблюдается «позитивный брадисейсм» — процесс медленного подъема земли, что вызывает трещины в зданиях и инфраструктуре.

Он сообщил, что давление, накапливающееся под земной поверхностью, может быть результатом проникновения магмы или дегазации магматической камеры, расположенной примерно на 8 километрах (5 миль) ниже каменистой поверхности.

«Мелкие породы не могут выдержать высокое давление, и если оно станет слишком сильным, может произойти полное разрушение пород, что, как правило, приводит к извержению вулкана», — сказал он.

Последний раз в этой области наблюдался «позитивный брадисейсм» в 1984 году, когда земля поднялась на 3,5 метра (11,5 футов), а затем снова опустилась. Последнее извержение супервулкана произошло в 1538 году и привело к образованию новой бухты на побережье.

Сейсмическая активность вызывает беспокойство среди местных жителей, потому, что регион не смог разработать эффективный план эвакуации, который обеспечивал бы быструю эвакуацию 500 тыс. человек.

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